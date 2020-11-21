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Ответственность за ракетный обстрел Кабула взяло на себя "ИГ"

Президент Афганистана Ашраф Гани

Правительство Афганистана осудило талибов за обстрел жилых кварталов Кабула в час-пик утром 21 ноября. Жертвами ракетного обстрела стали не менее восьми человек и ещё десять получили ранения.

Обстрел вёлся за несколько часов до начала запланированной в Катаре встречи госсекретаря США Майка Помпео с делегацией талибов и представителями правительства Афганистана.

Встреча в Катаре должна дать импульс для оживления мирных переговоров, которые затормозились в последнее время.

Западные агентства отмечают, что в ближайшие дни в Женеве должна начаться крупная конференция доноров, помогающих Афганистану. Представитель министерства внутренних дел Афганистана Тарик Ариан заявил в телевизионном выступлении , что "Талибы выпустили 24 ракеты по пяти различным районам Кабула, включая кварталы, где находятся иностранные посольства.

Ариан назвал ракетный обстрел явным признаком поражения движения Талибан и предупредил о неминуемых ответных действиях правительства.

Талибы отвергли причастность к обстрелу. Вскоре ответственность за нападение взяла на себя эктремистская группировка "Исламское государство" (запрещена во многих странах, включая Россию).

Посольство Ирана в Кабуле заявило в Твиттере, что одна из ракет упала на его территории, при этом никто не пострадал. Президент Афганистана Ашраф Гани осудил нападение.

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