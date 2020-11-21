Саммит G20 обсуждает меры для преодоления последствий COVID-19

Руководители 20-ти государств с наиболее развитыми или развивающимися экономиками проводят в субботу и воскресенье виртуальный саммит под председательством Саудовской Аравии.

В повестке дня саммита "Большой двадцатки" - борьба с пандемией COVID-19 и вызванной ею глобальной рецессией. Обсуждаются меры по стримулированию экономического роста после ожидаемого восстановления контроля над распространением коронавируса.

Открывая саммит, саудовский король Салман бин Абдель Азиз подчеркнул необходимость равного доступа всех стран к инструментам борьбы с COVID-19, включая вакцины, отмечает "Голос Америки".

Евросоюз намерен в воскресенье предложить членам "Большой двадцатки" подписать международный договор о совместных действиях в случаях пандемий.

Восстановление мировой экономики идёт неравномерно, и пандемия, скорее всего, нанесёт сильный урон многим странам, заявляют в Международном валютном фонде. По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, наиболее бедные страны с большими долгами "находятся на грани финансового краха, нищеты, голода и невыразимых страданий".

Для решения этой проблемы члены G20, как ожидается, одобрят мораторий на обслуживание долга для развивающихся стран на шесть месяцев до середины 2021 года с возможностью дальнейшего продления, говорится в проекте коммюнике G20, текст которого имеется у агентства "Рейтер".