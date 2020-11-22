Представитель "Аэрофлота" в Лондоне обвинён в государственной измене

Следователи ФСБ предъявили обвинение в государственной измене представителю авиакомпании "Аэрофлот" в Лондоне Дмитрию Федоткину, сообщил ТАСС со ссылкой на официальный источник. На сайте ФСБ утром в 22 декабря информации об этом не было. Если вина Федоткина будет доказана, ему может грозить лишение свободы на срок от 12 до 20 лет и штраф в полмиллиона рублей, отмечает ТАСС.

Дмитрий Федоткин подозревается в передаче британской разведке "секретных сведений об общественно-политической ситуации в России". Агентство отмечает, что по характеру своей деятельности Федоткин не имел доступа к государственной тайне.

Федоткин был арестован 11 ноября согласно постановлению Лефортовского суда Москвы и заключён под стражу на два месяца, до 10 января 2021 года. Других сведений об арестованном не было, отмечает ТАСС.