Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

В Беларуси начинаются акции протеста, в Минск прибыла спецтехника

Три милиционера "задерживают" протестующего в Минске, 15 ноября 2020

В Минске с утра появилась специальная техника – вероятно, для возможного противостояния с участниками традиционных мирных протестных акций.

Как сообщает белорусское независимое информационное агентство TUT.by, сегодня, в воскресенье, 22 ноября – 106-й день протестов.

Белорусы протестуют против режима Александра Лукашенко, переизбранного на пост президента 9 августа этого года. Тысячи белорусов и лидеры ряда европейских стран считают, что результаты выборов были фальсифицированы. Многие десятки тысяч граждан Беларуси проводят в городах страны акции протеста, несмотря на жестокое противодействие милиции.

По данным правозащитников, к настоящему времени около 30 тысяч белорусов прошли через репрессии, жестокие избиения и угрозы со стороны сотрудников репрессивного аппарата, включающего милицию и КГБ.

Новость дополняется

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG