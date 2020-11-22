"Такое бывает": в Челябинске авария в больнице за 2,5 млрд рублей

В новой инфекционной больнице под Челябинском оказались затопленными палаты в "красной зоне" инфекционного центра, который был построен за 2,5 миллиарда рублей. Факт происшествия подтвердила сетевому изданию "Челябинск онлайн" первый заместитель губернатора Ирина Гехт.

По её словам, ситуация прогнозируемая, такое бывает. Гехт добавила, что реанимация работает.

По словам пациентов, медики собирали воду с помощью тряпок и ведра, сообщило "Эхо Москвы" со ссылкой на челябинские СМИ.

Больница в Малой Сосновке была открыта 11 ноября, в церемонии участвовали губернатор Алексей Текслер и первый заместитель министра здравоохранения РФ Игорь Каграманян. Строительство инфекционного центра обошлось областному бюджету в 1 миллиард 950 миллионов рублей. Еще 550 миллионов потратили на медоборудование, сообщил сайт "Челябинск онлайн".