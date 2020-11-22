Суд в Пенсильвании отклонил требования Трампа о пересчёте голосов

В США федеральный судья отклонил иск президента США Дональда Трампа к избирательной комиссии штата Пенсильвания с требованием пересмотреть результаты голосования в этом штате. Постановление суда, вынесенное 21 ноября, стало последним ударом по действующему президенту, который настойчиво пытается изменить результат президентских выборов, подавая судебные иски и прибегая к другим, как отмечает американская пресса, "бесперцедентным" средствам. Об этом сообщили агентства Associated Press и Reuters.



Пенсильвания - один из нескольких ключевых штатов, в которых при голосовании 3 ноября победил соперник Трампа Джо Байден.



Главными доводами юристов Трампа стало то, что избирательные комиссии штата неправильно посчитали бюллетени, полученные по почте. Юристы действующего президента также настаивали на то, что наблюдатели от Республиканской партии не были допущены к процедуре подсчёта голосов.



Судья Мэтью Брэнн постановил, что аргументы и обвинения Трампа в данном деле были безосновательны, спекулятивны и не подкреплены доказательствами. Судья также вынес порицание адвокатам Трампа.



Постановление суда означает, что голоса избирателей штата Пенсильвания теперь могут быть сертифицированы. Теперь избирательные комиссии во всех штатах смогут сделать следующий шаг к подготовке заседания коллегии выборщиков 14 декабря. Именно это заседание и объявит официально о победителе призидентских выборов в США.



Юридические советники Трампа подали в суды более двух десятков исков, оспаривающих итоги голосования 3 ноября, но почти все они были отвергнуты.