В центре Москвы хотят установить памятник Кобзону за 52 млн рублей

Московские власти планируют установить в центре города памятник певцу Иосифу Кобзону. Копию соответствующего документа опубликовала в сети муниципальный депутат Тверского района столицы и глава комитета по градостроительству Кетеван Хараизде.

Планы установить памятник подтвердил в беседе с радиостанцией "Эхо Москвы" глава комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов.

Отмечается, что место установки памятника, которое было определено с участием вдовы Кобзона - Оружейный переулок, предполагаемая стоимость проекта - 52 миллиона рублей, а финансировать его будут за счёт бюджета города.

Хараидзе при этом подчеркнула, что окончательное решение о строительстве будет зависеть от голосования совета депутатов Тверского района 26 ноября. Сама она категорически против памятника. "Скверы и бульвары Тверского района не могут быть дублерами Новодевичьего кладбища. Эта территория уже и так перегружена монументальным произведением в виде памятника Калашникову", - заявила Хараидзе.

Иосиф Кобзон - певец, народный артист СССР, долгие годы был депутатом Госдумы от "Единой России", входил в число приближённых бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Он умер в 2018 году.