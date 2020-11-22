США завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу

Соединённые Штаты в воскресенье 22 ноября официально заявили о своём выходе из Договора по открытому небу. Сообщение об этом опубликовано на сайте Госдепартамента.

Ровно шесть месяцев назад, 21 мая, США сообщили о намерении покинуть договор, заключённый 28 лет назад и вступивший в силу в 2002 году. Договор позволяет его участникам - более 30 странам - периодически совершать облёты территорий друг друга в целях укрепления доверия и предотвращения конфликтов.

Соединённые Штаты обосновали свой выход из договора его нарушениями со стороны России. Ранее Госдепартамент, в частности, указывал на то, что Москва отказала в проведении воздушного наблюдения в зоне длинной 10 км вдоль своей границы с Абхазией и Южной Осетией (Россия считает их независимыми, а США и большинство стран мира - частью территории Грузии), а также разместила свой аэродром дозаправки в Крыму, который США считают суверенной территорией Украины.

Советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что США выходят из "устаревших" соглашений, которые давали преимущество нашим противникам за счёт нашей национальной безопасности".

МИД России осудил решение США. Москва заявила, что рассматривает различные ответные шаги.

Решение не поддерживает и ряд союзников Вашингтона по НАТО, в частности, Германия. В самих Соединённых Штатах ряд экспертов и политиков также выступают за то, чтобы США остались участниками договора, несмотря на нарушения со стороны России. В частности, против выхода из него высказывался Джо Байден, одержавший недавно победу на выборах президента.

Ранее администрация Трампа - также ссылаясь на нарушения со стороны Москвы - вывела США из договора о запрете ракет средней и меньшей дальности, заключённого в 1997 году. В феврале истекает действие договора СНВ-3, он пока не продлён. Байден утверждал, что выступает за продление этого договора.