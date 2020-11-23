"Сталинизм по-путински". Детей хотят посадить за видеоигру

В пятницу стало известно, что в Красноярском крае трёх школьников обвинили в создании террористического сообщества за план взорвать здание ФСБ, построенное ими в компьютерной игре Minecraft.

Марина Литвинович

Девятиклассников из Канска обвиняют в создании террористического сообщества из-за переписок в ВК об анархизме и планирования взрыва здания ФСБ в «Майнкрафте». Не совсем тот киберпанк, которого мы ждали.

История началась ещё летом. Двое 14-летних подростков – Никита и Денис – решили расклеить по городу листовки в поддержку студента Азата Мифстахова. Одну из листовок они наклеили на здание ФСБ и ушли.

На следующий день школьников вместе с их тремя друзьями задержали. С ними поговорили и отобрали телефоны, после чего отпустили. Но, как только оперативники получили доступ к чату, дело о расклейке листовок приобрело совсем другой поворот. Сотрудники ФСБ прочитали о себе много неприятных слов. Среди прочего ребята построили в «Майнкрафте» здание ФСБ и планировали его взорвать, естественно, ради шутки.

Оперативники юмора не оценили и на следующий день снова вызвали Никиту, Дениса и их друга Богдана на допрос. У следователей на руках был почти флеш-рояль: увлечение химией, изготовление петард, анархизм, ФСБ в «Майнкрафте» – в общем, двое из задержанных под давлением, угрозами и обещаниями, что «всё будет хорошо», быстро признали вину, пользуясь советами государственного адвоката. Их посадили под домашний арест, а третьего отправили в СИЗО, так как вину он не признал.

Изначально подростков обвиняли по статье «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности», но сейчас статью квалифицировали на более тяжкую – «Организация террористического сообщества и участие в нём». Родные подростков уверены, что из школьников пытаются слепить дело, подобное «Новому величию». О признании вины они сейчас сильно жалеют – говорят, что мальчики сделали его по требованию следователей.

Андрей Волна

1. Теперь я знаю, что такое Minecraft. Это игра такая компьютерная. Для всех платформ уже есть. Там нет чётких правил, как я понимаю. Там ты сам (или группа игроков) создаёшь свой мир. И играешь по своим правилам.

2. Возрастное ограничение 10+

3. Четырнадцатилетние пацаны из Канска создали свой мир, в котором было и здание ФСБ

4. А что им ещё было создавать? В Канске 80 тысяч народу, на эти 80 тысяч 94 (!) предприятия, что занимаются лесоповалом. Ну, те, что бывали в тех краях (а я бывал), понимают что это за «предприятия» и кто там по большей части работает. Ещё в Канске есть одна Кофемания и три ресторана – Маруся, Перчини и Фрау Мария.

5. Так что создали то, что видели. То, что вокруг. Где здание ФСБ – это центр мироздания. Дворец.

6. Честно говоря, я в компьютерную игру последний раз играл, когда это была «Цивилизация». На диске. По-моему, на второй версии я перестал играть.

7. Так вот, пацаны в своём виртуальном мире решили взорвать Дворец. То, что я неоднократно делал в той же «Цивилизации». Только у них дворец – это здание ФСБ.

8. Теперь четырнадцатилетним пацанам вменяют создание террористического сообщества.

9. Двое дома сидят. Один – в СИЗО (!)

10. Срок по статье – до пожизненного. Впрочем, по малолетке максимум десятку могут накрутить. Всего...

11. Чем не сталинские колоски?

12. Не хочу, чтобы эта информация прошла мимо вас, друзья.

Тимур Олевский

Мыслепреступление в самом чистом виде.

Валентин Урусов

Хорошо хоть покемонов в храме в Minecraft не ловили.

Алексей Цветков

Интересно, а одиночные пикеты в Minecraft разрешены? И как туда будут подгонять автобусы с космонавтами и автозаки?

Виктория Холмогорова

А Том Круз в одной из «невыполнимых миссий» взорвал Кремль и до сих пор на свободе.

Блогеры пишут, что у спецслужб, очевидно, нет более важных дел, если они занялись детьми и видеоиграми.

Ростислав Антонов

Пытаюсь переварить фразу "планировали взрыв здания ФСБ в Майнкрафт".

"После задержания следователи получили доступ к перепискам школьников, где увидели нелестные высказывания о ФСБ и намерения девятиклассников – взрыв здания Федеральной службы безопасности в Minecraft.

Двое из детей Денис и Богдан на допросе признали свою вину, Третий – Никита, воспротивился и попал в СИЗО. Школьникам вменяют статью «Организация террористического сообщества и участие в нём», им грозит 10 лет колонии".

Видимо в Канске так хорошо с борьбой с преступностью, что кроме троих школьников и ловить-то некого. Полгода держать ребенка в СИЗО из-за переписки ВКонтакте это какая-то весьма странная "профилактика" правонарушений.

Елена Строгалева

Почувствовала себя в роли читателя советских газет, вычитывавшего между строк. Так, в репортаже газеты Известия очень витиевато описали, кто и как помог вычислить урода, который месяц назад похитил ребенка. Пришлось признать, что адрес нашептали заграничные спецслужбы, которые зафиксировали, что, внимание"в теневом сегменте интернета" на спец сайтах обсуждалось, что какой-то мужчина удерживает у себя дома маленького мальчика. Говоря по-русски: спецотдел Интерпола, который работает в даркнете, отслеживая сайты и форумы педофилов, зафиксировали откровенный рассказ урода, вычислили, вероятно, его ip и подарили нашим сыскарям. Теневой, блин, сегмент интернета. В это время в Канске шьют дело подросткам, которые в игре Майнкрафт хотели взорвать ФСБ. Вот как работают у нас с интернет безопасностью. Шьют себе звёздочки, фабрикуя дела о терроризме.

Елена Волкова

Сталинизм по-путински

Помните недавнюю историю с порванным портретом путина? Дело открывать не стали (спасибо Пескову!), но реакция правоохранителей, направивших аж пятерых полицейских разбираться с этим политическим делом, вызвала ассоциацию со сталинскими временами. Как и граждане, сообщившие в полицию об инциденте.

И вот еще один сюжет. 14-летние подростки в VК обсуждали, как построить в компьютерной игре «Майнкрафт» здание ФСБ и взорвать его. Ради шутки, конечно. Сотрудники ФСБ шутку не оценили и вызвали подростков на допрос. После угроз, давления и обещаний, что «все будет хорошо», двое признали вину, их посадили под домашний арест. Не признавшего вину подростка отправили в СИЗО. Мальчики обвиняются по статье 205.4 УК РФ «Организация террористического сообщества и участие в нём», там за создание террористического сообщества дают от 15 до 20 лет, за участие в террористическом сообществе от 5 до 10.

А то, что подросткам всего 14 лет, то см. дело "Нового величия". Чем не сталинские колоски?

Параллели со сталинскими временами напрашиваются сами собой.

Евгений Пустогачев

Копал тоннель до Бомбея" – из дел 30-х уже становятся не ужас-ужасом, а пройденным этапом...

Григорий Чертковер

Страна ходит по кругу, наступая на одни и те же грабли. И все потому что не была проведена люстрация в 1991 году. Потомки нераскаявшихся и не осужденных творят зло в Беларуси и других местах.

Широко обсуждается, за что ещё теперь могут посадить.

Илья Арефев

Есть ещё игра контр-страйк, там вообще в группе террористов можешь захватывать базы и стрелять в контртеррористов. Вот где поле непаханное.

Наталья Сафонова

Бедные дети! Никакой жизни от идиотов-взрослых! В наше время, помню, мы играли в войну – кто-то за немцев, кто-то за русских. Конечно, за немцев никто не хотел, но делать нечего, приходилось ) так вот эти условные немцы вели себя довольно агрессивно – сейчас бы их тоже привлекли?

Наталья Верхова

Похоже, и в Монополию теперь играть опасно, чтобы не привлекли по экономической статье...

Сергей Гросс

В Сети еще масса переписок с очень странными словосочетаниями типа "Вот это тебя бомбануло!", "просто бомба!" и т.д. Прошу обратить внимание – миллионы таких граждан спокойно разгуливают по улицам. Один хорошо написанный фильтр может свести преступность к нулю.

Юлия Кузнецова

Это днище какое-то! Может ещё детей с пистолетиками на улице крутить начнёте?(((

Кирилл Лятс

ФСБ уже сажает за действия в компьютерных играх. Это как если бы начали арестовывать игроков в World of Tanks, носящихся внутри игры на Тиграх и Пантерах и крошащих Т-34. Вот прямо то же самое. То есть если вы в играх играете не за красных (ЧК, НКВД, КГБ, Смерш, ОБХСС, ФСБ, МУР), то у вас незавидная участь.

Райзана Арслан

Не хватает ещё камер у песочниц – кто знает, во что там малышня играет, куда ходы роет и что за «пирамидки» рушит!