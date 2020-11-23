Россиянин Даниил Медведев выиграл Итоговый турнир ATP

Российский теннисист Даниил Медведев в воскресенье, 22 ноября, обыграл в Лондоне австрийца Доминика Тима в финале Итогового чемпионата Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Эта победа стала уникальной в карьере 24-летнего россиянина.

Московский спортсмен стал первым с 1973 года профессиональным теннисистом, которому удалось победить трех лучших игроков мира в рамках Итогового турнира ATP.

Медведев на групповой стадии обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича, в полуфинале – вторую ракетку Рафаэля Надаля и третью ракетку Доминика Тима – в финале.

Из-за пандемии коронавируса матчи впервые в истории прошли при пустых трибунах.

Медведев — второй россиянин в истории, который выиграл этот турнир. У турнира АТР нет постоянного места проведения, с 2009 по 2020 год он проходил в Лондоне, в следующий раз будет проводиться в Турине. Примечательно, что первый и последний из лондонских турниров выиграли россияне. В 2009 году это сделал Николай Давыденко.

Итоговый турнир ATP традиционно завершает профессиональный сезон в мужском теннисе. Вслед за турнирами Большого шлема он пятый по значимости для игроков. В нем участвуют восемь лучших теннисистов мира согласно рейтингу ATP, а также победитель одного из турниров Большого шлема, если он занимает в рейтинге место ниже.