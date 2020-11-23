Дегтярёв заявил, что не знал о тендере на свою охрану на 33 млн рублей

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв сегодня распорядился отменить тендер на свою охрану на сумму 33 миллиона рублей. В видеообращени в телеграме глава региона заявил, что тендер был объявлен без него, когда он "был в командировке в Москве, а затем отправился с объездом по поселкам БАМа".

"За это время тут был объявлен конкурс на охрану мне на 33 млн руб. Семь охранников меня, по-вашему, должны охранять. Вообще это нормально, нет? Ну кто этим занимается в аппарате, я не понимаю?", — сказал врио губернатора Хабаровского края.

Накануне в Хабаровске прошли одиночные пикеты против дорогостоящей охраны Дегтярёва.

Информация об оплате правительством Хабаровского края услуг по "охране жизни и здоровья высшего должностного лица субъекта РФ", появилась на сайте госзакупок в конце октября. Ранее, в ходе онлайн-конференции 28 октября, Михаил Дегтярев заявил, что получает угрозы. "Мы слишком многих оттащили от корыта, и это не может нравиться некоторым… Я не чувствую себя в безопасности",— сказал он журналистам.

Это не первый случай, когда Михаил Дегтярев отказывается от непопулярных решений. В начале августа на портале правовой информации Хабаровского края был опубликован проект постановления, отменяющего введенный бывшим губернатором региона Сергеем Фургалом запрет на перелёты бизнес-классом для чиновников. После критики в СМИ Дегтярёв назвал эту информацию фейком, а его пресс-служба заявила об "аппаратной диверсии".

В Хабаровске более четырёх месяцев продолжаются протесты в поддержку бывшего главы региона Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей 15-летней давности. Участники протестов требуют справедливого разбирательства дела Фургала. Поскольку власть не отреагировала на массовые протесты, жители стали выдвигать политические требования, в том числе отставки президента Владимира Путина.

В понедельник 17 депутатов городской думы Хабаровска вышли из партии ЛДПР из-за несогласия с политикой врио губернатора Михаила Дегтярёва. Об этом в своём телаграм-канале сообщил депутат гордумы Александр Каян. Поскольку у ЛДПР в гордуме осталось 15 депутатов, партия лишилась большинства.