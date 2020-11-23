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Дегтярёв заявил, что не знал о тендере на свою охрану на 33 млн рублей

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв сегодня распорядился отменить тендер на свою охрану на сумму 33 миллиона рублей. В видеообращени в телеграме глава региона заявил, что тендер был объявлен без него, когда он "был в командировке в Москве, а затем отправился с объездом по поселкам БАМа".

"За это время тут был объявлен конкурс на охрану мне на 33 млн руб. Семь охранников меня, по-вашему, должны охранять. Вообще это нормально, нет? Ну кто этим занимается в аппарате, я не понимаю?", — сказал врио губернатора Хабаровского края.

Накануне в Хабаровске прошли одиночные пикеты против дорогостоящей охраны Дегтярёва.

Информация об оплате правительством Хабаровского края услуг по "охране жизни и здоровья высшего должностного лица субъекта РФ", появилась на сайте госзакупок в конце октября. Ранее, в ходе онлайн-конференции 28 октября, Михаил Дегтярев заявил, что получает угрозы. "Мы слишком многих оттащили от корыта, и это не может нравиться некоторым… Я не чувствую себя в безопасности",— сказал он журналистам.

Это не первый случай, когда Михаил Дегтярев отказывается от непопулярных решений. В начале августа на портале правовой информации Хабаровского края был опубликован проект постановления, отменяющего введенный бывшим губернатором региона Сергеем Фургалом запрет на перелёты бизнес-классом для чиновников. После критики в СМИ Дегтярёв назвал эту информацию фейком, а его пресс-служба заявила об "аппаратной диверсии".

В Хабаровске более четырёх месяцев продолжаются протесты в поддержку бывшего главы региона Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей 15-летней давности. Участники протестов требуют справедливого разбирательства дела Фургала. Поскольку власть не отреагировала на массовые протесты, жители стали выдвигать политические требования, в том числе отставки президента Владимира Путина.

В понедельник 17 депутатов городской думы Хабаровска вышли из партии ЛДПР из-за несогласия с политикой врио губернатора Михаила Дегтярёва. Об этом в своём телаграм-канале сообщил депутат гордумы Александр Каян. Поскольку у ЛДПР в гордуме осталось 15 депутатов, партия лишилась большинства.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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