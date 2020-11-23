СМИ: Байден выдвинет на пост госсекретаря Энтони Блинкена

Избранный президент США демократ Джо Байден намерен выдвинуть на пост госсекретаря Энтони Блинкена. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на источники.

Блинкену 58 лет. При президенте Бараке Обаме он занимал пост заместителя главы Госдепартамента. Телеканал CNN отмечает, что в 2014 году Блинкен играл центральную роль во внешней политике Белого дома, в том числе по части реакции на российскую аннексию Крыма. Блинкен принимал участие в операции против основателя террористической организации "Аль-Каида" Усамы бен Ладена и кампании против запрещённой в России и разных странах мира террористической группировки "Исламское государство".

Блинкен также работал советником по нацбезопасности у тогдашнего вице-президента Джо Байдена.

На пост советника президента по нацбезопасности будет выдвинут Джейк Салливан. Ранее он работал советником кандидата в президенты США от демократов в 2016 году Хиллари Клинтон.

На должность постпреда США при ООН Байден может выдвинуть Линду Томас-Гринфилд. При Обаме она была помощником госсекретаря.

Представитель Байдена отказался сообщить вероятные имена глав ведомств.

По данным СМИ, официально Байден объявит о выдвижении кандидатур во вторник, 24 ноября.