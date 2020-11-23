На выборах в Екатеринбурге пострадал корреспондент Радио Свобода

На довыборах депутатов городской думы Екатеринбурга при выполнении редакционного задания пострадал корреспондент Радио Свобода Артём Радыгин.

Журналист вместе с наблюдателями кандидата в депутаты от партии "Яблоко" Владислава Постникова увидели неизвестного, к автомобилю которого периодически подходили люди. Наблюдатели предположили, что это скупщик голосов и решили подойти к нему, чтобы зафиксировать нарушение. Под лобовым стеклом автомобиля наблюдатели увидели списки избирателей с личными данными. Водитель стал спешно убирать бумаги под кресло.

Радыгин начал снимать происходящее, представитель Постникова пытался заблокировать автомобиль сзади. В итоге водитель тронулся с места, и провёз несколько метров журналиста на капоте.

Один из наблюдателей пытался остановить водителя и распылил в него газ из перцового баллончика. Знакомые водителя утверждают, что он тронулся с места, испугавшись действий наблюдателей. В результате инцидента у него обожжена роговица глаз. Кроме того, у него якобы пропали не только бумаги, но и документы.

Радыгин написал заявление в полицию. Водитель задержан.

По неподтверждённым данным, водитель занимался скупкой голосов в пользу коммуниста Ольги Прожериной. Избиратели подтвердили, что им предлагали деньги за голос, однако рассказывать подробности не стали. Прожерина ранее говорила, что её представители подкупом избирателей не занимаются и обещала подать в суд на штаб кандидата от "Яблока" за клевету.