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Объём домашнего труда у россиянок за пандемию вырос вдвое

Лола Тагаева (слева) и Ирина Изотова, организаторы фестиваля Moscow FemFest 2020

Во время пандемии коронавируса объём домашнего труда у российских женщин увеличился в два раза. Об этом во время выступления на фестивале гендерной грамотности Moscow FemFest сообщила председатель правления Центра АННА Марина Писклакова-Паркер.

Согласно исследованию Института социально-экономических проблем РАН, на фоне возросшей нагрузки по дому 50 процентов россиянок продолжали работать дома онлайн и около 20 процентов продолжали ходить на работу.

Около 20 процентов семей в период пандемии, по словам Писклаковой-Паркер, рассказали о росте напряжённости в отношениях. Кроме того, режим самоизоляции повлиял на рост домашнего насилия – в том числе из-за закрытия на карантин государственных центров поддержки жертв насилия. Число обращений на всероссийский телефон доверия от пострадавших с марта по май выросло на 74 процента, подчеркнула Писклакова-Паркер.

Выступившие на фестивале представители Евросоюза в свою очередь также отметили факты возросшей нагрузки на женщин во время пандемии COVID-19. Прежде всего это связано с необходимостью ухода за детьми и пожилыми родственниками.

  • FemFest – ежегодный фестиваль о феминизме, гендерной грамотности и свободе выбора. В этом году из-за пандемии коронавируса он частично прошёл онлайн. В нём приняли участие российские и европейские специалисты по защите прав женщин, политики, дипломаты. Как отмечают организаторы, FemFest стал первым международным фестивалем по гендерной грамотности на русском языке. В соцсетях мероприятие просмотрели два миллиона человек.

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