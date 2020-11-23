В Дагестане главу райотдела полиции подозревают в организации убийств

Начальник отдела МВД России по Кизлярскому району Дагестана полковник Гази Исаев задержан по подозрению в пособничестве терроризму и организации убийства. Об этом сообщает Следственный комитет.

Исаев проходит по делу о терактах на станциях метро "Лубянка" и "Парк Культуры" в Москве в марте 2010 года. Тогда погибли 39 человек, более 100 получили ранения.

По данным следствия, Исаев был участником запрещённой в России террористической организации "Имарат Кавказ" и представлял членам группировки информацию о деятельности кизлярского отдела полиции и спецоперациях против вооружённых формирований. Кроме того, он лично доставил на автомобиле на автостанцию в Кизляре для поездки в Москву одну из смертниц, совершившую взрыв в метро.

Ранее в Дагестане по подозрению в превышении должностных полномочий и мошенничестве были арестованы трое сотрудников полиции.

Летом в Дагестане в отношении исполняющего обязанности главы Дербентского района Фуада Шихиева было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

В августе к четырем годам колонии был приговорен экс-глава Дербентского района Дагестана Магомед Джелилов, который, согласно обвинению, превысил полномочия при выделении земельного участка.

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