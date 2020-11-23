На смартфоны обязали устанавливать 16 российских приложений

На все произведенные после 1 января и продаваемые в России смартфоны и планшеты должны предустанавливаться 16 отечественных приложений, на компьютеры — три, на Smart TV — четыре. Такое требование утвердило правительство, пишет РБК.

Закон об обязательной предустановке российских приложений на ввозимые в страну устройства должен был вступить в силу с 1 июля, но весной сроки перенесли на 1 января 2021 года из-за вызванного пандемией кризиса.

В опубликованном документе говорится, что с 1 января 2021 года предустанавливать российское ПО будут обязаны производители смартфонов, планшетов и другого "оборудования беспроводной связи для бытового использования" с сенсорным экраном и "двумя и более функциями", а также для стационарных компьютеров, ноутбуков, системных блоков и телевизоров с функцией Smart TV.

Больше всего программ должно предустанавливаться на смартфоны и планшеты: среди них браузеры, поисковые системы, социальные сети, мессенджеры, сервисы электронной почты, приложение "Госуслуги" и "программы для доступа к ресурсам", включенным в перечень социально значимых интернет-сервисов, в том числе "для доступа к списку российских программ, быстро набирающих популярность".