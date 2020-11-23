Нетаньяху провёл секретную встречу с наследным принцем Саудовской Аравии

В воскресенье, 22 ноября, глава правительства Израиля впервые посетил Саудовскую Аравию. Биньямин Нетаньяху в секретной обстановке встретился с наследным принцем Мохаммедом бин Салманом и госсекретарём США Майком Помпео.

Как сообщает France-Presse, Нетаньяху вылетел на частном самолёте вместе с главой израильской службы внешней разведки "Моссад" Йосси Коэном. Самолёт приземлился в провинции Табук, на северо-западе королевства.

Израильские СМИ стали первыми, сообщившими эту новость. Агентство France-Presse получило подтверждение этой информации от источника в правительстве. Корреспондент агентства связался с офисом премьер-министра, однако там отказались разговаривать на тему визита израильского лидера в Саудовскую Аравию.

В саудовских СМИ не появилось ни слова о секретной встрече, на запросы агентства France-Presse не ответили ни представители Королевского двора, ни министерство печати Саудовской Аравии, подчёркивает Международное французское радио.

Нетаньяху встретился в городе Неоне с госсекретарём США Майком Помпео, который сообщил на своей странице в твиттере, что провёл "конструктивные" переговоры с Мохаммедом бин Салманом.

Известно, что США и Израиль на Ближнем Востоке предпочитают развивать отношения с теми государствами, которые являются оппонентами Ирана.

Сообщения о встрече наследного принца и Нетаньяху опроверг министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд, сообщило агентство Reuters.

Позднее, во время выступления на заседании парламентской фракции партии "Ликуд" Биньямину Нетаньяху пришлось отвечать на вопрос о визите в Саудовскую Аравию. Премьер сказал, что "за все годы никогда не комментировал такие вещи и не собираюсь это делать сейчас".

Министр обороны Израиля Бенни Ганц осудил "безответственную утечку информации о секретном полёте в Саудовскую Аравию".