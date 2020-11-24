"Росненано": соцсети об отставке Анатолия Чубайса и его будущем

Анатолий Чубайс уходит из "Роснано". Слухи об этом ходили уже несколько дней.
Чубайс и Ко разворовали миллиарды на Роснано. За весь период существования они так и не смогли заработать прибыли. В редкие года, когда у них была положительная прибыль, - это переоценка валюты, ведь когда они начинали доллар стоил 25, а сейчас 75.Настало время "заработать" другим
На самом деле, речь идёт не только об отставке самого Чубайса. Правительство берётся за реформирование и сокращение так называемых "институтов развития". Достаточно бегло полистать политические телеграм-каналы, чтобы увидеть в это мощную пиар-акцию премьера Мишустина.
Тем, кто назвал Михаила Мишустина «несерьёзным реформатором», хорошо бы теперь сходить в храм и покаяться.
Михаил Мишустин очень серьёзен и убедительно силён.
Фактически одним ударом, без долгих разминок, заоптимизировать в асфальт весь роскошный вавилон «Институтов Развития», последний, ещё «медведевской» эпохи оазис достижений прогрессивного хозяйства, а в реальности кошмарный рассадник самой циничной коррупции, где вполне шальные деньги перетекали из кармана в карман между влиятельными людьми по весьма замысловатым траекториям и с крайне неоднозначными результатами - это само по себе подвиг.
Особенно когда речь идёт о структурах вроде «Роснано» - непотопляемых, неприкасаемых, неуязвимых.
Чтобы понять, чо сегодня разворошил премьер Мишустин - посмотрите фамилии тех, кто возглавлял Институты развития.
...
Одно только скажу: это вторая масштабная волна национализации элит в России и обнуление десятков элитных договоренностей. Каждый из ИР будет подвергнут аудиту, как с точки зрения расходования государственных средств, так и с точки зрения эффективности и полезности проектов.
...
Многие лишаются статуса, источника благосостояния и попадают под расследования. У всех на слуху только Чубайс, но это дымовая завеса, ключевые фигуранты будущих уголовных дел совсем другие.
По отзывам в медиа вижу, что в утреннем посте о реформе институтов развития (ИР) многие не совсем верно поняли акценты. Якобы, Путин выбивает почву из-под ног либералов и в том же духе.
Реорганизация ИР – логичный и закономерный шаг, предпринятый Михаилом Мишустиным в процессе ликвидации (именно так) неэффективных госструктур, расплодившихся при Дмитрии Медведеве (так совпало). Ожидаемый после начала административной реформы, знаменующей перенастройку госаппарата, просуществовавшего в неизменном виде со времен реформы Дмитрия Козака, с начала нулевых.
Реорганизация ИР, если по-другому, – это уничтожение многочисленных синекур (их сегодня 40), где стейкхолдеры либо видимы (Чубайс, Дворкович), либо нет (Фрадков, Титов). «Заслужили?» Видимо, многие в этом уже не уверены.
Это не косметика, а только начало. Пять триллионов профуканных бюджетных рублей, один-два проекта на ведомство, финансирование «своих», всероссийские позорища как с пресловутым черно-белым iPad – терпеть такое больше нельзя.
Ведь раньше как было: каждый апрель и каждый август начинали в гостиных обсуждать: ну когда уже уберут Рогозина, Мантурова или какого такого другого уважаемого человека, а то и правительство всё снесут? А их все не сносят и не сносят. А тут — как подменили. И понятно, откуда растут ноги: из атлетического торса председателя правительства Михаила Уолодимировича Мишустена. Делается это, девочки, для достижения совершенно конкретного результата: показать окружающим со всех сторон хорошим людям, медленно сжимающим кольцо, что Михаил Уолодимирович сюда не просто лобио покушать зашел. А за властью.
В компанию к злому и доброму полицейскому в России добавились, соответственно добрый и злой Дед Мороз. И роль злого решил примерить на себя лично Михаил Мишустин. История собственного назначения премьера могла бы натолкнуть на мысль о том, что «к людям надо быть помягче». Но, видимо, раз решили «обнулять» всё, то будут ломать до конца.
Тем не менее, нельзя не согласиться с тем, что в массовой «резне» институтов развития прослеживается гораздо больше очевидной и понятной логики и продуманности, чем в случившейся неделей ранее перетасовке в министерствах, корпорациях и регионах. Трудно сказать, чем больше вдохновлялись авторы реформы, сериалом «Последний министр» с незабвенным «Министерством Перспективного Развития» или навеки вошедшими в историю словами Анатолия Чубайса о том, что «Денег много», но решительность действий наталкивает на предположение о том, что затягивать пояса будут куда больше, чем на анонсированные 10%.
Однако в сообщениях о новой реформе меня впечатляет не факт данного естественного отбора, а нечто иное. Итогом её, как было объявлено, должно стать сокращение общего числа «институтов развития» с 40 до 20 (8 решено ликвидировать, 7 передать в ВЭБ.РФ, а из 10 других сделать 5 путём их попарного объединения). Но даже новую цифру, на мой взгляд, нельзя не признать чудовищной.
Развитие обычно предполагает максимальное фокусирование внимания на главных проблемах и эффективное управление экономикой из единого центра. Эта стратегия иногда бывала более, иногда - менее успешной, но она лежала в основе всех подобных попыток – от муссолиниевского Национального совета корпораций и советского Госплана до японского Министерства внешней торговли и промышленности. Во всех «известных науке» случаях ускоренное развитие обеспечивалось исключительно структурами государственного управления, а не финансовыми институтами, фондами и бизнес-инкубаторами. Банк плохих долгов как «институт развития» – нонсенс для любого специалиста по development economics, но суровая реальность современной России.
Я никоим образом не отношу себя к сторонникам социалистических мер и практик – но любая модернизация включает в себя мощный мобилизационный элемент, предполагающий концентрацию ресурсов, единоначалие в управлении и максимальную эффективность принимаемых решений (хоть бы в России кто-то прочитал классическую книгу The Ministry Пита Хартчера!). Если бы российские власти, действительно, хотели создать институт развития, им должен был стать «экономический мегарегулятор» – единое ведомство, возглавляемое первым вице-премьером с крайне широкими полномочиями и публично утверждённой программой действий. А если мы считаем огромным успехом тот факт, что «институтов развития» в стране будет «всего» два десятка, стоит приготовиться к очередному этапу стагнации.
Философ Александр Рубцов еще семь лет назад поставил верный диагноз действиям власти, написав, что ей овладела "мания слияний". "Страну поразила эпидемия «паразитарной агрессии»: никто ничего не создает, а лишь реорганизует уже существующее", замечал он. По мнению Рубцова, "властям в России вообще неуютно с этой сложностью страны и с ее размером. Но сейчас это усугубляется. Предкам была «мала кольчужка» – этим явно велика". С 2013 года это наблюдение нисколько не утратило своей актуальности.
Главой "Роснано" вместо Анатолия Чубайса станет Сергей Куликов. Это креатура Сергея Чемезова. Главы госкорпорации "Российские технологии", демонстрирующего своё растущее влияние на президента Владимира Путина.
Предложение кандидатуры Сергея Куликова на Роснано стало результатом компромисса.
«Куликов -кандидатура Чемезова, его бывший руководитель аппарата, абсолютно доверенное лицо главы Ростеха».
Еще один источник говорит, что учитывая личные связи Чубайса с Чемезовым и Прохоровым, бывшему отцу русской приватизации нечего опасаться.
«Никаких проверок по Чубайсу не будет».
Эксперты говорят, что на протяжении последних лет Чубайс оказывал помощь Чемезову, Прохорову и Ростеху в выстраивании контактов с западными элитами. «Чубайс-доверенное лицо Чемезова».
Не секрет, что Чубайс имеет контакты с представителями Демпартии. «Чубайс дружит с семьей Клинтона, знаком с Обамой и имел контакты с Байденом. Сейчас Чубайс нужен части российской элиты как переговорщик, имеющий статус членам Семьи».
Уход Чубайса из Роснано не ослабит его. «Статус Чубайса в российской системе характеризуется словом непотопляемый. Но Чубайса хотят держать в узде, чтобы он не заигрался. История Роснано - отличный кейс для игры по сдерживанию».
Эксперты считают, что Чубайс вслед за Волошиным будет скорее непубличной фигурой. «Эпизодически будет мелькать, но весь его функционал будет вне публичности».
Переживаю за Чубайса.
"Роснано" у него отобрали, самого не понятно куда. Но это не страшно.
Все эти годы у власти оставалась в запасе "серебряная пуля". Когда с рейтингами все будет совсем плохо, то перед какими-нибудь выборами можно в крайнем случае посадить Чубайса. И это вроде как должно на короткое время повысить рейтинг - аккурат на время выборов.
Предстоящие выборы 2021 года - пожалуй, последняя возможность сделать это. Еще через пять лет доля электората, испытывающая личную ненависть к Чубайсу, будет небольшой, а сам он - старым. А рейтинги сейчас как раз не очень...
Так что на месте Чубайса я бы потихоньку начал паковать чемоданы.
PS
Заранее соглашусь с тем, что власть переоценивает ненависть электората к Чубайсу. Но их представления об обществе как раз устарели лет на 20.
Но у нас в стране таких людей всегда оставляют внутри системы, чтобы не дай Б-г они не попытались выстроить параллельную структуру. Суть номенклатуры — бесконечное передвижение по горизонтали до самой смерти.
То есть, Роснана эта — бог с ней. Но народ за Анатолия Борисовича переживает! Только, только пенсионного возраста по новому летоисчислению достиг, на пару лет моложе Владимира Владимировича — и на отдых, что-ли?!?
Прошёл слух, что наметили его на арктические проекты. Мол, скоро ломоносовское «богатство России прирастать Сибирью будет» станет неактуальным и надо к приросту богатств Арктику приспосабливать. Но потом решили, что Арктика и без Чубайса хорошо тает.
Но, мне кажется, что Главком Путин не отпустит Чубайса. Это его самый главный резерв на самый крайний случай. Сохранят и даже не будут ничего придумывать.
Так и запишут: «должность — Чубайс»; «функциональные обязанности — всегда во всём виноват».
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.