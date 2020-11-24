"Росненано": соцсети об отставке Анатолия Чубайса и его будущем

Анатолий Чубайс уходит из "Роснано". Слухи об этом ходили уже несколько дней.

Максим Миронов:

Чубайс и Ко разворовали миллиарды на Роснано. За весь период существования они так и не смогли заработать прибыли. В редкие года, когда у них была положительная прибыль, - это переоценка валюты, ведь когда они начинали доллар стоил 25, а сейчас 75.Настало время "заработать" другим

На самом деле, речь идёт не только об отставке самого Чубайса. Правительство берётся за реформирование и сокращение так называемых "институтов развития". Достаточно бегло полистать политические телеграм-каналы, чтобы увидеть в это мощную пиар-акцию премьера Мишустина.

Станислав Яковлев:

Тем, кто назвал Михаила Мишустина «несерьёзным реформатором», хорошо бы теперь сходить в храм и покаяться.

Михаил Мишустин очень серьёзен и убедительно силён.

Фактически одним ударом, без долгих разминок, заоптимизировать в асфальт весь роскошный вавилон «Институтов Развития», последний, ещё «медведевской» эпохи оазис достижений прогрессивного хозяйства, а в реальности кошмарный рассадник самой циничной коррупции, где вполне шальные деньги перетекали из кармана в карман между влиятельными людьми по весьма замысловатым траекториям и с крайне неоднозначными результатами - это само по себе подвиг.

Особенно когда речь идёт о структурах вроде «Роснано» - непотопляемых, неприкасаемых, неуязвимых.

Марат Баширов:

Чтобы понять, чо сегодня разворошил премьер Мишустин - посмотрите фамилии тех, кто возглавлял Институты развития.

...

Одно только скажу: это вторая масштабная волна национализации элит в России и обнуление десятков элитных договоренностей. Каждый из ИР будет подвергнут аудиту, как с точки зрения расходования государственных средств, так и с точки зрения эффективности и полезности проектов.

...

Многие лишаются статуса, источника благосостояния и попадают под расследования. У всех на слуху только Чубайс, но это дымовая завеса, ключевые фигуранты будущих уголовных дел совсем другие.

Антискрепа:

По отзывам в медиа вижу, что в утреннем посте о реформе институтов развития (ИР) многие не совсем верно поняли акценты. Якобы, Путин выбивает почву из-под ног либералов и в том же духе.

Реорганизация ИР – логичный и закономерный шаг, предпринятый Михаилом Мишустиным в процессе ликвидации (именно так) неэффективных госструктур, расплодившихся при Дмитрии Медведеве (так совпало). Ожидаемый после начала административной реформы, знаменующей перенастройку госаппарата, просуществовавшего в неизменном виде со времен реформы Дмитрия Козака, с начала нулевых.

Реорганизация ИР, если по-другому, – это уничтожение многочисленных синекур (их сегодня 40), где стейкхолдеры либо видимы (Чубайс, Дворкович), либо нет (Фрадков, Титов). «Заслужили?» Видимо, многие в этом уже не уверены.

Это не косметика, а только начало. Пять триллионов профуканных бюджетных рублей, один-два проекта на ведомство, финансирование «своих», всероссийские позорища как с пресловутым черно-белым iPad – терпеть такое больше нельзя.

Беспощадный пиарщик:

Ведь раньше как было: каждый апрель и каждый август начинали в гостиных обсуждать: ну когда уже уберут Рогозина, Мантурова или какого такого другого уважаемого человека, а то и правительство всё снесут? А их все не сносят и не сносят. А тут — как подменили. И понятно, откуда растут ноги: из атлетического торса председателя правительства Михаила Уолодимировича Мишустена. Делается это, девочки, для достижения совершенно конкретного результата: показать окружающим со всех сторон хорошим людям, медленно сжимающим кольцо, что Михаил Уолодимирович сюда не просто лобио покушать зашел. А за властью.

Методичка:

В компанию к злому и доброму полицейскому в России добавились, соответственно добрый и злой Дед Мороз. И роль злого решил примерить на себя лично Михаил Мишустин. История собственного назначения премьера могла бы натолкнуть на мысль о том, что «к людям надо быть помягче». Но, видимо, раз решили «обнулять» всё, то будут ломать до конца.

Тем не менее, нельзя не согласиться с тем, что в массовой «резне» институтов развития прослеживается гораздо больше очевидной и понятной логики и продуманности, чем в случившейся неделей ранее перетасовке в министерствах, корпорациях и регионах. Трудно сказать, чем больше вдохновлялись авторы реформы, сериалом «Последний министр» с незабвенным «Министерством Перспективного Развития» или навеки вошедшими в историю словами Анатолия Чубайса о том, что «Денег много», но решительность действий наталкивает на предположение о том, что затягивать пояса будут куда больше, чем на анонсированные 10%.

Владислав Иноземцев:

Однако в сообщениях о новой реформе меня впечатляет не факт данного естественного отбора, а нечто иное. Итогом её, как было объявлено, должно стать сокращение общего числа «институтов развития» с 40 до 20 (8 решено ликвидировать, 7 передать в ВЭБ.РФ, а из 10 других сделать 5 путём их попарного объединения). Но даже новую цифру, на мой взгляд, нельзя не признать чудовищной.

Развитие обычно предполагает максимальное фокусирование внимания на главных проблемах и эффективное управление экономикой из единого центра. Эта стратегия иногда бывала более, иногда - менее успешной, но она лежала в основе всех подобных попыток – от муссолиниевского Национального совета корпораций и советского Госплана до японского Министерства внешней торговли и промышленности. Во всех «известных науке» случаях ускоренное развитие обеспечивалось исключительно структурами государственного управления, а не финансовыми институтами, фондами и бизнес-инкубаторами. Банк плохих долгов как «институт развития» – нонсенс для любого специалиста по development economics, но суровая реальность современной России.

Я никоим образом не отношу себя к сторонникам социалистических мер и практик – но любая модернизация включает в себя мощный мобилизационный элемент, предполагающий концентрацию ресурсов, единоначалие в управлении и максимальную эффективность принимаемых решений (хоть бы в России кто-то прочитал классическую книгу The Ministry Пита Хартчера!). Если бы российские власти, действительно, хотели создать институт развития, им должен был стать «экономический мегарегулятор» – единое ведомство, возглавляемое первым вице-премьером с крайне широкими полномочиями и публично утверждённой программой действий. А если мы считаем огромным успехом тот факт, что «институтов развития» в стране будет «всего» два десятка, стоит приготовиться к очередному этапу стагнации.

Николай Подосокорский:

Философ Александр Рубцов еще семь лет назад поставил верный диагноз действиям власти, написав, что ей овладела "мания слияний". "Страну поразила эпидемия «паразитарной агрессии»: никто ничего не создает, а лишь реорганизует уже существующее", замечал он. По мнению Рубцова, "властям в России вообще неуютно с этой сложностью страны и с ее размером. Но сейчас это усугубляется. Предкам была «мала кольчужка» – этим явно велика". С 2013 года это наблюдение нисколько не утратило своей актуальности.

Станислав Белковский:

Главой "Роснано" вместо Анатолия Чубайса станет Сергей Куликов. Это креатура Сергея Чемезова. Главы госкорпорации "Российские технологии", демонстрирующего своё растущее влияние на президента Владимира Путина.

Незыгарь:

Предложение кандидатуры Сергея Куликова на Роснано стало результатом компромисса.

«Куликов -кандидатура Чемезова, его бывший руководитель аппарата, абсолютно доверенное лицо главы Ростеха».

Еще один источник говорит, что учитывая личные связи Чубайса с Чемезовым и Прохоровым, бывшему отцу русской приватизации нечего опасаться.

«Никаких проверок по Чубайсу не будет».

Эксперты говорят, что на протяжении последних лет Чубайс оказывал помощь Чемезову, Прохорову и Ростеху в выстраивании контактов с западными элитами. «Чубайс-доверенное лицо Чемезова».

Не секрет, что Чубайс имеет контакты с представителями Демпартии. «Чубайс дружит с семьей Клинтона, знаком с Обамой и имел контакты с Байденом. Сейчас Чубайс нужен части российской элиты как переговорщик, имеющий статус членам Семьи».

Уход Чубайса из Роснано не ослабит его. «Статус Чубайса в российской системе характеризуется словом непотопляемый. Но Чубайса хотят держать в узде, чтобы он не заигрался. История Роснано - отличный кейс для игры по сдерживанию».

Эксперты считают, что Чубайс вслед за Волошиным будет скорее непубличной фигурой. «Эпизодически будет мелькать, но весь его функционал будет вне публичности».

Алексей Шабуров:

Переживаю за Чубайса.

"Роснано" у него отобрали, самого не понятно куда. Но это не страшно.

Все эти годы у власти оставалась в запасе "серебряная пуля". Когда с рейтингами все будет совсем плохо, то перед какими-нибудь выборами можно в крайнем случае посадить Чубайса. И это вроде как должно на короткое время повысить рейтинг - аккурат на время выборов.

Предстоящие выборы 2021 года - пожалуй, последняя возможность сделать это. Еще через пять лет доля электората, испытывающая личную ненависть к Чубайсу, будет небольшой, а сам он - старым. А рейтинги сейчас как раз не очень...

Так что на месте Чубайса я бы потихоньку начал паковать чемоданы.

PS

Заранее соглашусь с тем, что власть переоценивает ненависть электората к Чубайсу. Но их представления об обществе как раз устарели лет на 20.

Небожена:

Но у нас в стране таких людей всегда оставляют внутри системы, чтобы не дай Б-г они не попытались выстроить параллельную структуру. Суть номенклатуры — бесконечное передвижение по горизонтали до самой смерти.

Николай Травкин:

То есть, Роснана эта — бог с ней. Но народ за Анатолия Борисовича переживает! Только, только пенсионного возраста по новому летоисчислению достиг, на пару лет моложе Владимира Владимировича — и на отдых, что-ли?!?

Прошёл слух, что наметили его на арктические проекты. Мол, скоро ломоносовское «богатство России прирастать Сибирью будет» станет неактуальным и надо к приросту богатств Арктику приспосабливать. Но потом решили, что Арктика и без Чубайса хорошо тает.

Но, мне кажется, что Главком Путин не отпустит Чубайса. Это его самый главный резерв на самый крайний случай. Сохранят и даже не будут ничего придумывать.

Так и запишут: «должность — Чубайс»; «функциональные обязанности — всегда во всём виноват».