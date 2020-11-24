Китай отправил на Луну зонд "Чанъэ-5" для сбора грунта

Китай впервые в своей истории отправил беспилотную станцию на Луну. Лунная станция "Чанъэ-5" успешно отделилась от ракеты-носителя и вышла на орбиту Земли.

Ожидается, что китайский зонд совершит посадку на Луне в воскресенье, 29 ноября. В течение двух недель (одних лунных суток) "Чанъэ-5" будет собирать образцы лунного грунта в "Океане бурь" - крупнейшем лунном море, которое расположено на видимой стороне Луны. Ранее этот район не исследовался.

После этого автоматическая станция вернется на Землю. В случае успеха миссии Китай станет первой за последние 44 года страной, реализовавшей проект по транспортировке геологических образцов с поверхности Луны. И третьей страной - после США и СССР, которая совершила такую миссию.

Американское аэрокосмическое агентство (NASA) выразило надежду , что Китай поделится полученными по итогам миссии "Чанъэ-5" данными о лунном грунте с международным научным сообществом. Об этом говорится в твиттере NASA.