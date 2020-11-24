В России новый суточный максимум смертей от COVID-19 – 491

В России за последние сутки умер 491 пациент с коронавирусной инфекцией нового типа. Это суточный максимум с начала пандемии. Общее число жертв COVID-19 в стране превысило 37 тысяч.

По состоянию на утро 24 ноября в России(включая аннексированный Крым) зарегистрированы 24 326 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего новых заболевших в Москве и Санкт-Петербурге – 5838 и 3179 человек соответственно. За последние сутки 23 226 пациентов выписались из больниц, сообщает федеральный штаб по борьбе с распространением вируса.

По официальным данным, с начала пандемии в России COVID-19 заразились более двух миллионов 138 тысяч человек.

Как сообщила сегодня вице-премьер Татьяна Голикова, наиболее критичная ситуация с местами в больницах для пациентов с COVID-19 сложилась в шести регионах России, где их осталось менее 10 процентов. Это Крым, где заняты почти 94 процента коек, а также Ивановская и Орловская области, Республика Коми, Мордовия и Санкт-Петербург.

На сегодняшний день в стране развернуто более 274 тысяч коек для пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа. Более 150 тысяч из них оснащены подачей кислорода и более 31 тысячи – аппаратами ИВЛ, уточнила вице-премьер.

По её словам, массовая вакцинация россиян от COVID-19 планируется уже в следующем году. Голикова также сообщила, что до конца этого года производители планируют выпустить более 2 миллионов доз вакцины от коронавируса "Спутник V" центра имени Гамалеи. Она была зарегистрирована в России в августе до окончания третьей фазы клинических испытаний.