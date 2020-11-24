Сын российского бизнесмена получил от Елизаветы II титул барона Сибирского

Королева Великобритании Елизавета II присвоила титул барона Хэмптонского и Сибирского Евгению Лебедеву, сыну российского предпринимателя Александра Лебедева. Он также стал пожизненным пэром, имеющим право заседать в Палате лордов британского парламента.

Об этом сообщило накануне официальное издание The London Gazette. Лебедеву 19 ноября была передана скрепленная печатью монарха жалованная грамота, отмечается в сообщении.

О том, что кандидатура Лебедева рекомендована на получение пэрства, сообщалось летом. Её рекомендовал премьер-министр Борис Джонсон, которого, как пишет пресса, связывают с сыном российского миллиардера приятельские отношения. При этом часть комментаторов критиковала эту рекомендацию, указывая на возможные связи семьи Лебедевых с официальной Москвой.

Согласно действующим правилам, титулы пэров должны содержать указание на какую-либо местность – почти всегда в пределах Соединенного Королевства. В тех случаях, когда включаемый в титул топоним не является британским, лондонской Геральдической палате необходимо получить согласие на его использование от властей иностранного государства, в случае Лебедева - России. Российские власти пока никак не комментировали ни пэрство Евгения Лебедева, ни его титул, полностью звучащий как "Барон Лебедев, Хэмптонский из лондонского района Ричмонд-на-Темзе и Сибирский из Российской Федерации".

Лебедев станет членом независимой партии в Палате лордов, он не будет представлять конкретно ни одну из политических сил. Какпишет Сибирь.Реалии, чтобы стать членом Палаты лордов, ему ещё необходимо пройти процедуру введения в палату. Он должен явиться в палату в сопровождении двух поручителей и облаченный в так называемую горностаевую мантию, в действительности отороченную кроличьим мехом. Новый член представляется другим пэрам, затем он обязан присягнуть на верность монарху.