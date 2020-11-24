Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подал иск о защите чести и деловой репутации к трём СМИ, которые назвали его "гробовщиком российской космонавтики". Он требует от изданий выплатить 300 тысяч рублей компенсации морального вреда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Останкинского суда Москвы.

Ответчиками по иску являются ООО "Неоход-медиа", ООО "Премьермедиаинвест" и АО "ИД "Аргументы недели". Рогозин собирается взыскать с изданий Newstracker, Moscow-Post и Bel.ru по 100 тысяч рублей. Также глава "Роскосмоса" требует признать порочащими и удалить из статей следующие высказывания: "Дмитрий Рогозин станет гробовщиком российского космоса", "Под руководством Рогозина окончательно разрушены крупные конструкторские бюро страны и институты, работавшие над космическими проектами" и "Рогозин хоронит космонавтику и именно таким войдет в историю".

Данные материалы были основаны на статье издания "Новые известия" от 1 октября 2018 года.

В "Роскосмосе" заявили, что иск не касается госкорпорации, а связан с физическим лицом. Рогозин на своей странице в фейсбуке сообщил, что собирается передать взысканные с изданий деньги в детский дом.

Ранее президент России Владимир Путин остался недоволен, как руководство "Роскосмоса" занимается космическими программами. В частности, Путин поручил "Роскосмосу" объяснить задержку программы "Сфера". Рогозин обвинил в задержке правительство. Создание "Сферы", которая должна обеспечивать связью всю поверхность земного шара, было анонсировано Путиным в 2018 году.

Счётная палата неоднократно сообщала о масштабных финансовых нарушениях в "Роскосмосе". После этого летом 2020-го правительство предложило засекретить госзакупки "Роскосмоса".