Эффективность российской вакцины "Спутник V" оценили в более чем 95%

Эффективность российской вакцины "Спутник V" от коронавируса превысила 95 процентов.

Об этом говорится в пресс-релизе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), распространённом во вторник.

"Предварительные данные по добровольцам на 42-й день после первой инъекции показывают эффективность применения вакцины выше 95 процентов", – отмечается в сообщении.

Ранее в ноябре об эффективности на уровне 95 процентов сообщили два других разработчика вакцины от COVID-19. Речь идёт об американской Pfizer в сотрудничестве с немецкой BioNTech и еще одной американской компании – Moderna.

23 ноября британская фармацевтическая компании AstraZeneca сообщила, что её препарат против коронавируса нового типа, разрабатываемый при участии Оксфордского университета, показал среднюю эффективность 70 процентов – по итогам промежуточных испытаний в Великобритании и в Бразилии. Одновременно отмечалось, что вакцина компании AstraZeneca будет дешевле и удобнее в хранении и перевозке по миру, нежели её американские аналоги.

Российская вакцина "Спутник V" разрабатывалась научным центром имени Гамалеи. 11 августа она получила свидетельство о регистрации Министерства здравоохранения России. Президент Владимир Путин назвал "Спутник V" первой зарегистрированной в мире вакциной от коронавируса. 11 ноября – по итогам 28 дней после первого укола (и недели после второго) – эффективность вакцины составляла 91,4 процента, отмечает "Интерфакс" со ссылкой на предыдущее сообщение Фонда инвестиций.

"Уникальность российской вакцины состоит в использовании двух различных векторов на основе аденовируса человека, что позволяет обеспечить более сильный и долгосрочный иммунный ответ по сравнению с вакцинами, использующими один и тот же вектор для двух инъекций", – подчеркнул руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев.

Разработчики "Спутника V" заявили, что их вакцина будет стоить намного дешевле американских средств защиты от вируса.

Всего на данный момент в России зарегистрированы две вакцины – центра Гамалеи и научного центра Роспотребнадзора "Вектор". Оба препарата получили регистрацию до завершения третьей стадии клинических испытаний. Это вызвало критику со стороны ряда российских и зарубежных специалистов. До конца года в России может быть зарегистрирована ещё одна вакцина – разработка Центра имени Чумакова.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами 24 ноября дал отрицательный ответ на вопрос, привился ли от COVID-19 Владимир Путин. Как заметил Песков, масштабная вакцинация пока не началась, а выступать в качестве добровольца, будучи главой государства, Путин не может.

На прошлой неделе Владимир Путин, выступая на саммите БРИКС, назвал российские вакцины от коронавируса самыми безопасными. До этого он заявлял, что укол российской вакциной сделала одна из его дочерей.