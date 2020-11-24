Qantas намерена требовать от пассажиров свидетельства о вакцинации

Глава крупнейшей австралийской авиакомпании Qantas заявил, что в будущем компания будет требовать от пассажиров свидетельства о вакцинации против COVID-19.

"Для людей, которые прилетают в Австралию из-за рубежа и тех, кто покидают страну, по нашему мнению, это будет необходимостью" - сказал Алан Джойс в интервью CNN. По его словам, авиакомпания рассматривает возможность изменить свои правила перевозки, чтобы вакцинация стала обязательным требованием.

Джойс считает, что примеру Qantas последуют и другие авиакомпании.

Международная ассоциация авиатранспорта IATA в понедельник заявила, что рассматривает возможность введения цифровых "паспортов здоровья" с отметками о вакцинации.

Поскольку массовая вакцинация ещё не началась ни в одной стране мира, нынешнее обсуждение пока носит теоретический характер. Как правило, сейчас авиакомпании не требуют от пассажиров негативного теста на коронавирус, однако на международных авиаперевозках негативно сказываются требования национальных правительств разных стран - которые или фактически закрывают границы, или вводят ограничения для прибывающих из-за рубежа (в виде обязательного карантина или теста по прибытии).

Три ведущие мировые компании в последние дни заявили о высокой эффективности разрабатываемых ими вакцин в ходе клинических испытаний. В частности, вакцина Pfizer/BioNTech показала эффективность в 95 процентов. Теоретически она может быть зарегистрирована в США и странах ЕС уже в декабре, однако неясно, когда может начаться действительно массовая вакцинация.

В Австралии были введены одни из самых строгих в мире карантинных мер; в то время как в Европе они были ослаблены в конце весны (а осенью вновь введены - хотя и не такие строгие, как весной), в некоторых австралийских регионах карантин продолжается непрерывно с марта. Все прибывающие в страну отправляются на 14-дневную самоизоляцию.