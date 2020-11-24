Житель Колпино захватил в заложники шестерых детей

Полиция Санкт-Петербурга ведет переговоры с мужчиной, который заперся дома в квартире в районе Колпино с шестью детьми и обещает их убить, сообщила "Фонтанка".

Его требования неизвестны. Сообщается, что он выгнал на улицу супругу и находится в алкогольном опьянении. В ГУВД Петербурга "Фонтанке" сообщили, что полицию вызвала его жена, и подтвердили, что в квартире находятся шестеро детей.

По данным СМИ, захватившего детей зовут Денис Бельтюков, ему около 40 лет. Вероятно, у него с собой топор.

По данным "Фонтанки", Бельтюков работал охранником в нескольких фирмах, у него может быть лицензия на оружие. Без ссылки на источник издание сообщило о том, что у мужчины могли быть проблемы с алкоголем - его штрафовали за распитие спиртного в общественных местах.

Baza пишет, что Денис Бельтюков переехал в Колпино из Архангельска три года назад. Он наблюдался у психолога и принимал антидепрессанты, но недавно прекратил это делать. Несколько дней назад он уже устраивал скандал — приехала полиция и после того как Бельтюков успокоился, его отпустили.