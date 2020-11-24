США прокомментировали инцидент с эсминцем "Джон Маккейн"

Командование 7-го флота Военно-морских сил США прокомментировало инцидент с участием американского эсминца "Джон Маккейн" в заливе Петра Великого в Японском море. Американская сторона не согласна с утверждениями Минобороны России о том, что эсминец нарушил границу территориальных вод России.

В заявлении командования 7-го флота говорится, что США, вопреки позиции Москвы, не признают залив Петра Великого территориальными водами России, а считают его международными водами, в соответствии с международным морским правом. Поэтому эсминец "Джон Маккейн" намеренно вошёл в эти воды, чтобы продемонстрировать приверженность США свободе судоходства в международных водах.

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что американский эсминец утром во вторник нарушил территориальные воды РФ в заливе Петра Великого, "углубившись за линию морской границы на 2 км". После этого российский корабль "Адмирал Виноградов" "по международному каналу связи предупредил американский эсминец о недопустимости таких действий и возможности применения таранного маневра". Сообщается, что после этого "Джон Маккейн" "вышел в нейтральные воды".

Залив Петра Великого, на берегу которого, в частности, расположен город Владивосток, был признан внутренними территориальными водами постановлением Совета министров СССР. Соединённые Штаты и ряд других стран, однако, не признают этот статус – за пределами обычной 12-мильной зоны вдоль российского побережья.

Эсминец "Джон Маккейн" был назван в честь двух адмиралов американского флота, которые являются отцом и дедом известного сенатора, ныне покойного Джона Маккейна.