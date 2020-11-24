Власти Москвы будут собирать "цифровые профили" москвичей

Мэрия Москвы разработает систему, которая будет собирать детальный "цифровой профиль" пользователей всех городских услуг, включая данные о действующих разрешениях и ограничениях, оплате услуг и штрафов, а также некой "лояльности". Об этом сообщают "Открытые медиа" со ссылкой на материалы к тендеру на обновление уже действующей информационной системы мониторинга и анализа интернет-активности ("ИС СТАТС"), который Департамент информационных технологий Москвы объявил 20 ноября. Начальная цена работ составляет 280 миллионов рублей.

Как пишет издание, при помощи "СТАТС" мэрия уже может собирать детальную статистику и составлять "портрет" пользователей различных городских услуг, учитывая их пол, возраст, уровень дохода и связи с другими пользователями. Система также может идентифицировать пользователей по уникальным свойствам устройств, с которых они заходят в сеть.

Теперь же предполагается "создание инструментов непрерывного мониторинга активности пользователей на территориях и объектах города Москвы". Система получит доступ к данным о задолженности и штрафах, информацию о проездном документе и соцкарте, сможет отслеживать "медицинские нарушения". Также будет отслеживаться "лояльность". Расшифровки этого термина в документах нет.

В документации утверждается, что все собираемые данные являются обезличенными и привязываются к уникальному идентификатору профиля, не содержащему паспортных данных. Технический директор организации "Роскомсвобода" Станислав Шакиров в комментарии для "Открытых медиа" охарактеризовал создаваемую систему как "единую систему слежки за москвичами". Он отметил, что система может помочь чиновникам лучше управлять городским хозяйством, однако добавил, что "в такие системы всегда закладываются возможные механизмы слежки". В самой мэрии тендер пока не комментировали.