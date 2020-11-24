КГБ Беларуси обвинило Виктора Бабарико "в организации преступлений"

В Беларуси следственное управлением КГБ завершило предварительное расследование уголовного дела в отношении топ-менеджеров "Белгазпромбанка", сообщается на сайте управления.

Бывший председатель правления банка Виктор Бабарико (он же бывший кандидат в президенты Беларуси на состоявшихся минувшим летом выборах) назван на сайте следственного управления КГБ "организатором преступной деятельности. Из текста сообщения следует, что он бвиняется в получении взяток и легализации средств, полученных преступным путём "в особо крупном размере".

Подобные обвинения предъявлены шестерым заместителям Виктора Бабарика и учредителю компании "Активлизинг" Виктору Кобяку. Всего по уголовному делу проходят, как следует из сообщения на сайте следственного управления КГБ, восемь человек.

Материалы уголовного дела переданы обвиняемым и их защитникам для ознакомления.

На сайте следственного управления КГБ Беларуси отмечается, что все обвиняемые, кроме Виктора Бабарико, признали свою вину в инкриминируемых им преступлениях.

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