Две россиянки попали в список ста самых влиятельных женщин мира, составленный всемирной службой Би-би-си. Это ЛГБТ-активистка из Комсомольска-на-Амуре Юлия Цветкова и депутат Госдумы Оксана Пушкина. По мнению составителей, в 2020-м году женщины из списка олицетворяли собой перемены и вдохновляли на них других.

Би-би-си отмечает, что Цветкова "поднимает вопросы, связанные с правами женщин, ЛГБТ, антимилитаризмом и экологией", и что российские власти угрожают ей за это тюрьмой: в настоящее время на неё заведено уголовное дело о распространении порнографии за её художественные рисунки на тему феминизма.

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина, как отмечает Би-би-си, "стала единственным российским парламентарием, публично поддержавшим женщин, которые заявили о сексуальных домогательствах со стороны председателя думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого".

В список Би-би-си вошли также экс-кандидат в президенты Беларуси и одна из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская, глава коалиционного правительства Финляндии Санна Марин, которая "прошла путь от продавщицы до премьер-министра", глава лаборатории при Оксфордском университете Сара Гилберт, которая занимается разработкой вакцины от коронавируса, и 82-летняя американская актриса Джейн Фонда, которая, несмотря на возраст, "активно борется с изменениями климата на планете".