Французская полиция разогнала палаточный лагерь в центре Парижа

Парижская полиция разогнала палаточный лагерь на площади Республики, который появился здесь в понедельник. Несколько сот мигрантов, в основном выходцы из Афганистана, на прошлой неделе были выселены из другого такого же лагеря в районе Сен-Дени.

Неправительственная организация "Врачи мира", помогавшая мигрантам, заявила, что палаточный лагерь в центре города должен был привлечь внимание к тем, "против кого действует полиция". "Врачи мира" обратились к городским властям с призывом действовать более решительно и предоставить жильё просителям убежища.

Французская пресса сообщила, что полиция действовала жёстко, применяя дубинки и слезоточивый газ. Методы полиции вызвали возмущение некоторых политиков и пользователей социальных сетей.