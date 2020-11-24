Автор советского университетского учебника английского языка Наталья Бонк умерла в во вторник Москве на 97 году жизни, сообщил сайт Литературного института, где она преподавала. Её учебник переиздаётся больше шестидесяти лет, по нему продолжают учиться.

Бонк (урождённая Кроль) родилась в Москве в 1924 году в семье директора завода и артистки московской филармонии. Училась в элитной 25 образцовой школе, где образование получали дети советских партийных бонз. В 1945 году окончила Педагогический институт иностранных языков — будущий Московский государственный лингвистический университет.

С выпуска и до 1993 года работала во Всесоюзной академии внешней торговли. Там, вместе с коллегами, в соавторстве с Натальей Лукьяновой и Галиной Котий, написала по госзаказу учебник, по которому учились миллионы советских и российских студентов.

Учившаяся в 25 школе дочь Сталина — Светлана Аллилуева — в мемуарах писала, что от Бонк, игравшей в школьных постановках, ждали блестящей театральной карьеры, но она предпочла стать простым учителем английского. "Наверное хорошо, что я не стала драматической актрисой, — комментировала это Бонк Русской службе Би-би-си. — Я полюбила свою профессию".