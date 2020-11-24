Польшу "изумила" идея депутатов Госдумы отменить признание Катыни

Посольство Республики Польша в Москве распространило во вторник вечером заявление, в котором выразило "изумление" идеей некоторых депутатов Госдумы РФ пересмотреть нынешнюю официальную позицию России по расстрелу польских офицеров в Катыни.

В заявлении указывается, что в середине ноября в Тверской области Российское военно-историческое общество организовало конференцию, посвящённую российско-польским отношениям. На ней, как отмечает польская сторона, "прозвучали высказывания, направленные на непризнание ответственности НКВД за Катынское преступление". В посольстве Польши отметили, что мероприятие было одобрено официальными представителями российской Госдумы, которые сами принимали участие в конференции и заявили о возможном аннулирование документа от 26 ноября 2010 года, в котором Россия подтвердила ответственность СССР и Сталина за массовое убийство поляков. В частности, депутат Госдумы Чепа сказал, что готов лично выступить с инициативой отменить документ.

Дипломат Лукаш Цудны, подписавший заявление польского посольства, подчеркнул, что "нужно сосредоточиться на защите исторической правды о Второй мировой войне", а также "напоминать об ответственности НКВД" за расстрел в Катыни.

Массовые захоронения жертв сталинских репрессий в окрестностях села Медное Тверской области были обнаружены в августе 1991 года. Историки и следователи установили, что среди захороненных тел - более 6 тысяч пленных польских военных, расстрелянных весной 1940 года в селе Катынь Смоленской области по секретному решению ВКП(б). Тогда за два месяца были убиты почти 22 тысячи поляков.