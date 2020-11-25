Правительство заблокировало проект цифровизации ФСИН за ₽25 млрд

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций отказалось согласовывать план цифровой трансформации Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в правительстве . ФСИН запрашивала на проект 25 миллиардов рублей, освоить их должен был "Ростех".

В Минцифры газете подтвердили, что программу ФСИН проанализировали и отправили на доработку. В министерстве считают, что программа не соответствует методическим рекомендациям и не учитывает поручение президента по переводу массовых государственных услуг в электронный вид.

По мнению опрошенных "Коммерсантом" экспертов, недовольство Минцифры мог вызвать и выбор поставщика услуг. План информатизации для ФСИН готовила госкорпорация "Ростех", её же ведомство лоббирует в качестве единственного поставщика по проекту, хотя планы на цифровизацию тюрем есть и у Сбербанка.

В конце сентября газета писала, что ФСИН запросила 25 миллиардов рублей из нацпроекта "Цифровая экономика" на цифровизацию 380 тюрем, колоний и других исправительных учреждений. Проект включал создание информационной платформы для взаимодействия с гражданами, контроль за трудом заключенных, перевод документооборота в электронный вид, а также создание системы распознавания лиц в тюрьмах, стоимостью более 10 миллиардов рублей. Она должна фиксировать передвижение всех находящихся внутри - заключённых и сотрудников.