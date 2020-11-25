Шотландия сделала бесплатными средства женской гигиены

Шотландия стала первой в мире страной, принявшей закон о праве женщин на бесплатные гигиенические средства – тампоны и прокладки. Члены парламента единогласно одобрили законопроект, внесённый представителями лейбористов. Мера принята в целях борьбы с бедностью.

"Горжусь тем, что мы голосуем за этот прорывной закон, который делает Шотландию первой страной в мире, которая представляет бесплатные средства гигиены для всех, кто в них нуждается. Это очень важно для женщин и девочек", — написала премьер-министр страны Никола Стерджен в твиттере.

В ближайшее время законодателям предстоит разработать общегосударственную систему, гарантирующую женщинам доступ к средствам гигиены. Бесплатные тампоны и прокладки можно будет получить в аптеках, клубах, спортивных центрах.

Шотландия потратит на реализацию закона 24 миллиона фунтов (около 32 миллионов долларов) из бюджета государства.