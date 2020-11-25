Умер лучший футболист XX века Диего Марадона

В аргентинском городе Нордельта в своём доме умер Диего Марадона - лучший футболист XX века согласно всеобщему голосованию болельщиков на официальном сайте ФИФА.

О кончине Марадоны сообщили сразу несколько крупных аргентинских СМИ. Причины смерти пока не ясны. Отмечается лишь, что у Марадоны была остановка сердца, и что прибывшие врачи не смогли его реанимировать.

Диего Армандо Марадона родился 30 октября 1960 года в аргентинском городе Ланус. В профессиональный футбол он попал уже в 12 лет, до этого просто играя в мяч во дворе. С 1972 года Марадона выступал за молодёжный состав клуба "Архентинос Хуниорс". Чтобы взять его в команду, главный тренер был вынужден скрывать настоящее имя Марадоны и его возраст, который был значительно ниже минимально допустимого.

В дальнейшем Марадона сменил шесть клубов, став чемпионом Аргентины с командой "Бока Хуниорс" и дважды выиграв чемпионат Италии в составе "Наполи". Всего за свою карьеру он провёл на футбольном поле 492 игры, в которых забил 258 мячей.

За сборную Аргентины Марадона провел 91 матч, забив 34 гола. В 1986 году вместе с национальной командой он стал чемпионом мира и был признан лучшим игроком турнира.

Именно с этим чемпионатом, проходившем в Мексике, связан самый яркий эпизод в карьере футболиста. Играя против одних из фаворитов турнира, сборной Англии, Марадона забил гол рукой, чего не заметил судья. Англичане долго протестовали, но это привело к обратному эффекту: через несколько минут Марадона забил уже гол по правилам, который до сих пор считается одним из самых красивых за всю историю футбола: подхватив мяч на своей половине поля, аргентинский нападающий дошёл с ним до чужих ворот, обыграв по пути пятерых соперников.

Что касается первого забитого мяча, после игры Марадона сказал, что это была не его рука, а "рука бога".

В 1990-х годах карьера Марадоны резко пошла на спад из-за его пристрастия к наркотикам, вследствие чего нападающий был на некоторое время дисквалифицирован, а также получил двухлетний условный срок за хранение кокаина.

После завершения карьеры игрока Марадона какое-то время работал спортивным комментатором на телевидении, а затем вновь вернулся в профессиональный футбол в качестве тренера. В 2010 году сборная Аргентины, возглавляемая им, дошла до четвертьфинала чемпионата мира.

Последний год жизни Марадона тренировал одни из старейших футбольных клубов своей страны - "Химнасия и Эсгрима".