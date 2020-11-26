В Турции участники мятежа против Эрдогана получили пожизненные сроки

Суд в Турции в четверг вынес очередные приговоры по делу о попытке переворота в 2016 году.

Обвинительные приговоры вынесены более чем четырёхстам предполагаемым участникам попытки путча. Из них несколько десятков приговорены к пожизненным заключениям. Это главным образом представители армейского командования и пилоты, которые в ночь на 15 июля наносили удары по правительственным объектам.

Как сообщает агентство Anadolu, среди тех, кто получил пожизненные сроки, в частности, бывший полковник Вейсел Кавак, занимавший должность секретаря командования ВВС Турции. Он приговорён к 79 пожизненным срокам. Столько же - у бывшего майора ВВС Али Карабулута и бывшего военного пилота Хусейна Тюрка.

Суд рассмотрел обвинения по одному из эпизодов дела о перевороте - о захвате мятежниками авиабазы "Акынджи" близ Анкары. Тогда в заложники были взяты лояльные президенту Эрдогану командиры, в том числе нынешний министр обороны Хулуси Акар. После подавления попытки переворота их освободили.

Всего в результате событий 15 июля погибли около 250 человек. Попытка группы военных свергнуть Эрдогана завершилась неудачей. Власти Турции обвиняют в организации попытки переворота сторонников живущего в США клерика Фетуллаха Гюлена. Дело против самого Гюлена выделено в отдельное производство, Турция добиватся от США его экстрадиции. Всего по обвинениям в связях с Гюленом или причастности к мятежу в Турции были арестованы более 100 тысяч человек, прошли масштабные чистки в госаппарате и в армии. Суды ранее уже вынесли более 2500 пожизненных приговоров.