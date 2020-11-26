Следственный комитет отказался возбуждать дело о пытках кипятком в отделении полиции в Краснодарском крае в 2018-2019 годах. Об этом сообщает Комитет против пыток, внимание на публикацию обратила редакция Кавказ.Реалии.

Жалобы на пытки поступили от жителей края, супругов Ольги Швецовой и Валерия Малахова и Артёма Данилова. Они утверждают, что их пытали в отделении полиции в городе Гулькевичи в 160 километрах от Краснодара. Пару заподозрили в убийстве соседки, Данилова — в избиении до смерти гражданской жены.

"После того, как я отказался [признаться], кто-то из сотрудников подошел ко мне со спины и начал поливать голову кипятком: лил на макушку, вода стекала на затылок. Мне было очень больно, а сотрудники приговаривали: "Мы с тебя сейчас скальп снимем, будешь у нас как Фантомас"", - рассказал правозащитникам Малахов. Данилов так же жаловался на пытки кипятком.

Швецова под пытками призналась в убийстве и была приговорена за него к семи годам колонии. Написавший под давлением явку с повинной Данилов был освобождён в зале суда после того как присяжные признали его невиновным. В Комитете против пыток заявили, что продолжат добиваться возбуждения дела.