Одним из лауреатов премии Егора Гайдара стал Дмитрий Зимин

На церемонии в Москве названы лауреаты ежегодной премии Егора Гайдара. В номинации "За действия, способствующие формированию гражданского общества" лауреатом стал предприниматель, основатель компании "Вымпелком" и учредитель премии "Просветитель" Дмитрий Зимин. Он был номинирован "за подвиг бескорыстного просветительства и создание традиций благотворительности в новой России". Зимин создал благотворительный фонд "Династия", который, помимо прочего, поддерживал издание просветительской литературы в различных областях знаний (фонд прекратил работу в 2015 году после его признания "иностранным агентом"). Дмитрий Зимин и его сын Борис также поддерживают общество "Мемориал", Сахаровский центр, ряд проектов в СМИ, Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.

В номинации "За выдающийся вклад в области экономики" лауреатами премии стали ректор Российской экономической школы Рубен Ениколопов и научный руководитель Факультета экономических наук НИУ ВШЭ Константин Сонин. Оба лауреата недавно были гостями Радио Свобода.

В номинации "За выдающийся вклад в области истории" премия присуждена трём сотрудникам "Международного Мемориала" Алене Козловой, Ирине Островской и Александру Щербакову — за подготовку и издание книги "На сердце пали все печали. Судьбы крестьян в XX веке. Воспоминания".

Премия учреждена Фондом Егора Гайдара в 2010 году, после смерти экономиста и политика, исполнявшего обязанности премьер-министра России в 1992 году.