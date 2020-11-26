Сертификационная компания отказалась работать с "Северным потоком – 2"

Норвежская сертификационная компания DNV GL перестала обслуживать проект строительства газопровода "Северный поток –2" из России в Германию по дну Балтийского моря из-за угрозы санкций США. Об этом в четверг со ссылкой на представителей компании сообщают агентства "Интерфакс" и "РИА Новости".

Компания DNV GL была привлечена компанией – владельцем трубопровода для проверки его безопасности и технической целостности. После завершения строительства компания должна была выдать сертификат соответствия. Одной из задач сертифицирующей компании был контроль за судами с оборудованием, обслуживающим проект. И именно эта деятельность, согласно разъяснениям Госдепартамента США, может подпасть под санкции, предусмотренные недавно принятым Конгрессом Актом о защите энергетической безопасности Европы. "Поэтому DNV GL прекратила предоставление услуг, которые могут подпадать под действие закона", – заявили в компании.

Согласно американскому закону, под санкции могут подпасть компании, предоставляющие различные услуги судам, прокладывающим газопровод. Сейчас работы по укладке труб приостановлены, и санкции пока ни против кого не вводились – однако сама их угроза ведёт к обсуждению того, возможно ли в принципе завершение проекта.

"Северный поток – 2" может нанять любую другую сертификационную компанию, однако ей тоже будут грозить санкции.

Строительство газопровода "Северный поток – 2" было приостановлено почти год назад – после того, как США предусмотрели возможность санкций против судов, укладывающих трубы. "Газпром" и его европейские партнёры продолжают заявлять, что газопровод будет достроен. Однако сроки возобновления работ пока неясны.

США выступают против достройки "Северного потока – 2", считая, что проект увеличит зависимость Европы от российского газа, что создаст политические риски. Такого же мнения – Украина и ряд стран ЕС.