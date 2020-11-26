Во Франции по делу об убийстве учителя обвиненили ещё четверых школьников

Суд во Франции предъявил обвинение ещё четверым подросткам по делу об убийстве в пригороде Парижа в середине сентября учителя Самюэля Пати. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источники.

Убивший учителя этнический чеченец из Москвы Абдулах Анзоров был застрелен при задержании.

Собеседники агентства рассказали, что троих школьников в возрасте от 13 до 14 лет обвиняют в соучастии в террористическом убийстве. По данным следователей, они указали Анзорову на учителя, когда тот выходил их школы.

Четвёртая обвиняемая – дочь человека, распространившего ролик с критикой в адрес учителя, который при обсуждении на уроке свободы слова показал школьникам карикатуры на пророка Мухаммеда. Школьница рассказала отцу свою версию событий в классе, хотя она не присутствовала на уроке. За неделю до убийства отец школьницы сообщил полиции о дискриминации в школе, так как Пати, якобы, перед показом карикатур попросил выйти из класса мусульман. По словм других очевидцев, учитель объяснил детям, что они могут свободно покинуть класс, если не хотят смотреть на рисунки с изображением пророка.

После предъявления обвинений подростков отпустили на свободу под судебный надзор. Таким образом, теперь по делу об убийстве учителя проходят 14 человек.