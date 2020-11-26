Российские СМИ разместили фейк о Навальном со ссылкой на несуществующее "немецкое" издание

Российские СМИ - "Комсомольская правда", Газета.Ру, "Спутник" и сайт "ИноСМИ" - сообщили фейковую информацию об Алексее Навальном и его семье со ссылкой на несуществующее "немецкое" издание, обнаружил независимый русскоязычный телеканал OstWest, который работает в Германии.

Речь идёт о публикации, в которой утверждается, что Юлия Навальная будет выдвигаться в депутаты Госдумы по указанию "зарубежных кураторов", что история с отравлением Алексея Навального ядом "Новичок" полностью придумана его командой, а канцлер ФРГ Ангела Меркель стала жертвой широкомасштабной информационной кампании по продвижению российского оппозиционера.

Изначально публикация была размещала на сайте Abendlich Hamburg, её автором значится некий Маттиас Фритц. Однако телеканал OstWest обнаружил, что у сайта нет свидетельства о регистрации СМИ, контактов и подписчиков в фейсбуке. Сам сайт Abendlich Hamburg появился в марте 2018 года и с первых дней копирует материалы немецкой редакции Russia Today. Кроме того, в прошлом году сайт несуществующего немецкого издания использовал российский домен-сервис "РЕГ.РУ".

Алексей Навальный назвал информацию, перепечатанную российскими изданиями, полностью "выдуманной". "Создали сайт несуществующего немецкого СМИ, там размещают фигню, которую выдумывают, а потом перепечатывают в России с заголовком "Как сообщило немецкое издание"", - прокомментировал он утверждения, появившиеся на Abendlich Hamburg.