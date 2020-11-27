Российские оппозиционеры, в том числе проходящий сейчас восстановление после отравления Алексей Навальный, принимают в пятницу участие в дискуссии в комитете по международным делам Европарламента. Дискуссия проходит в режиме онлайн в связи с карантинными ограничениями. Ведётся прямая трансляция.

Кроме Навального, в дискуссии принимают участие Владимир Милов, Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза.​

Навальный выступил на английском языке. Он призвал Евросоюз разработать новую стратегию отношений с Россией. Нынешние власти России он назвал "группой преступников, временно захватившей власть". Навальный призвал ЕС не признавать результаты выборов в Госдуму, которые пройдут в будущем году, в случае если к участию в них не допустят всех желающих. Говоря о санкциях, Навальный сказал, что Европейский союз должен сосредоточиться на источниках доходов людей из окружения Владимира Путина, в том числе на так называемых олигархах. Он упомянул имена миллиардеров Алишера Усманова, Романа Абрамовича, а также семью Ротенберг как пример людей, против которых должны быть введены санкции. "Пока яхты Усманова стоят в Барселоне и Монако, никто в Кремле не будет относиться к санкциям серьезно" - сказал Навальный, пошутив, что ЕС должен сделать так, чтобы Усманов был вынужден переместить яхты в Беларусь.

Владимир Кара-Мурза напомнил об убийстве Бориса Немцова и, так же как Навальный, отметил важность доступа всех оппозиционных сил к выборам. "Если Путин так популярен, почему он боится свободных выборов?" – задал он вопрос.

Владимир Милов отметил, что у Путина есть проблема с легитимностью: власти России утверждают, что Владимира Путина поддерживает большинство жителей страны, однако в реальности это не так. Он повторил тезис Навального о том, что в случае недопуска оппозиционных сил к выборам в России выборы нельзя считать легитимными. По мнению Милова, ситуация в России похожа на ситуацию в Беларуси, где Александр Лукашенко также потерял легитимность.

Илья Яшин заявил, что Путин вкладывает большие средства в пропаганду, направленные на Европейский союз, и стремится коррумпировать европейских политиков. Он призвал европейцев не разменивать права человека и демократические ценности на сделки с Кремлём. Яшин также призвал заменить экономические санкции против России на санкции против людей из окружения Путина - и лично российского президента.

В дискуссии выступили депутаты Европарламента от различных политических групп, большинство из них высказалось в поддержку идеи о санкциях против людей из окружения Путина. Некоторые задавались вопросом, не приведёт ли обострение борьбы за власть в России к тому, что Кремль начнёт проводить всё более агрессивную внешнюю политику.

Отвечая на вопросы, Навальный сказал, что для России важно происходящее в Беларуси. Он назвал Александра Лукашенко "политическим отцом Владимира Путина" и выразил надежду, что белорусскому народу удастся одержать над ним победу. Он подтвердил готовность работать с Европарламентом вместе при составлении санкционных списков, но ещё раз подчеркнул, что санкции должны вводиться против окружения Путина, а не против России. Ту же мысль подтвердил Кара-Мурза, который призвал отделять Россию от, как он выразился, путинского режима. По его словам, российская оппозиция не просит у ЕС помощи в смене режима в РФ, а санкции, которые могут быть введены против окружения Путина, на самом деле пойдут на пользу народу России.