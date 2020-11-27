Ведущую программы "Час суда" осудили за мошенничество

Суд в Москве приговорил бывшую ведущую телепрограммы "Час суда. Дела семейные" Елену Дмитриеву к двум годам условно по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС.

Суд также назначил Дмитриевой два года испытательного срока. ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что дело было заведено из-за того, что ведущая пообещала оказать помощь бизнесмену в его конфликте с деловым партнёром. По данному делу был также осуждён предприниматель Юрий Плотников. Его приговорили к четырём годам лишения свободы. Ранее Baza сообщала, что Дмитриева вымогала сумму в 80 миллионов рублей.

Елена Дмитриева была ведущей судебных шоу "Час суда. Дела семейные" на телеканалах РЕН, "Домашний" и "Мир". Она также работала главой юридической дирекции ВГТРК и советником руководителя телеканала ТВЦ.