Полицейского, подбрасывавшего наркотики прохожим, осудили условно

Суд в Санкт-Петербурге приговорил к пяти с половиной годам условно полицейского Артема Горячева, который находил у прохожих наркотики, а затем требовал взятки. Его признали виновным в превышении должностных полномочий, получении взятки и служебном подлоге. Об этом сообщает пресс-служба судов города.

Горячев работал в патрульно-постовой службе полиции в Адмиралтейском районе Петербурга. По версии следствия, он вступил в сговор с двумя коллегами по фамилии Аюбов и Андреева. Они остановили у станции метро "Садовая" прохожего, потребовали у него документы, а затем отвели в полицейский пункт. Там его досмотрели без понятых и оформления документов и якобы нашли у мужчины пакетик марихуаны. Полицейские потребовали у задержанного взятку в 150 тысяч рублей. Задержанный согласился передать им деньги. Горячев отдал Аюбову и Андреевой по 40 тысяч рублей, а остальное забрал себе.

Аналогичным образом полицейские остановили и начали обыскивать другого прохожего, но тот требовал оформить это документально. За это полицейские его избили, после чего мужчина попал в больницу. На него составили подложный протокол о мелком хулиганстве.

Горячева задержали, когда он в очередной раз требовал взятку в 100 тысяч рублей у жителя Петербурга, которому проводил личный досмотр. Полицейский признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Кроме условного срока Горячеву запретили служить в правоохранительных органах 3 года и 1 месяц. Уголовные дела в отношении его подельников возвращены прокурору для устранения недостатков.