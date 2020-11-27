В Москве арестовали участников пикетов против домашнего насилия

Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал шестерых участников акции против домашнего насилия, которая прошла 25 ноября. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

Активистов признали виновными в неповиновении полиции. Александре Рогачёвой и Ксении Безнадёжных назначили четверо суток ареста, Елизовету Дрепелову и Марту Хромову арестовали на трое суток, Сырга Чидаран получила пять суток ареста. Виталия Хромова арестовали на двое суток, но отпустили так как после задержания он провёл 48 часов в отделе полиции.

Одиночные пикеты против домашнего насилия прошли в Москве 25 ноября у станций метро "Арбатская" и "Новокузнецкая". Полицейские задержали на акциях 11 человек. Часть из них отпустили без протоколов, а шестерых оставили в полиции до суда.