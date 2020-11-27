Тихановская анонсировала приглашение на встречу с Байденом

Один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская в интервью базирующемуся в Польше телеканалу Belsat на этой неделе ответила на вопрос о вероятности её встречи с избранным президентом США Джо Байденом.



По словам Тихановской, планы на такую встречу у её штаба уже есть. "Мы планируем встречу с Джо Байденом, у нас уже есть приглашение на такую встречу". Тихановская упомянула, что в ближайших планах штаба - Великобритания, Норвегия и другие страны.



Слова Тихановской вызвали оживлённую реакцию ряда СМИ.



Так, белорусский независимый новостной портал TUT.by опубликовал новость под заголовком "Светлана Тихановская анонсировала свою встречу с Джо Байденом". В новости сообщается, что встреча запланирована "на ближайшее время", однако точная дата не называется, как нет подтверждения и наличия официального приглашения от избранного президента США. Портал приводит список политических деятелей и организаций, с которыми Тихановская уже встречалась после своего вынужденного отъезда из Беларуси в Литву 11 августа. Это президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Словакии Зузана Чапутова, министры иностранных дел Болгарии, Австрии, Греции. Тихановская также выступила в бундестаге и, в формате онлайн, в Национальной ассамблее Франции.



Международное французское радио (RFI) также отмечает, что со стороны штаба Джо Байдена о предстоящей встрече пока не объявили. Инаугурация избранного президента США намечена на 20 января 2021 года, напоминает французское СМИ. В публикации также отмечено, что Светлана Тихановская 7 ноября поздравила Джо Байдена с победой на президентских выборах, отметив, что они были "настоящей гонкой идей, программ и команд - в отличие от Беларуси".



В таком же ключе сообщил об интервью Тихановской и "Голос Америки": "Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская анонсировала свою предстоящую встречу с избранным президентом США Джо Байденом". "Со стороны Байдена анонсов предстоящей встречи с Тихановской пока не было", отмечает "Голос Америки".



На интервью обратил внимание и российский государственный телеканал RT. На его англоязычном сайте сообщается о том, что в штабе Тихановской после интервью якобы возникло "замешательство", и он "дал задний ход", то есть стал отрицать наличие приглашения. Публикация ссылается на два твита Франака Вячёрко, белорусского журналиста и медиааналитика, который недавно стал советником Тихановской:



"Светлана Тихановская продолжающая встречаться с мировыми лидерами, получила приглашение от Джо Байдена, о чём рассказала в эксклюзивном интервью компании "Белсат": в скором будущем она собирается посетить Великобританию и Норвегию" - написал Вячёрко, однако впоследствии опубликовал твит с уточнением сказанного ранее:

"Светлана Тихановская заинтересована в посещении Вашингтона в возможно скорейшие сроки. Мы обсуждаем потенциальные сроки. Однако, если быть абсолютно точным, Светлана ещё не получала какого-либо официального приглашения от Джо Байдена".

В дипломатической практике, однако, нередко официальному приглашению с указанием конкретного времени встречи предшествует неформальная, принципиальная договорённость о ней - из слов советника Тихановской следует, что сейчас как раз идёт обсуждение сроков возможной встречи.

Джо Байден должен вступить в должность президента США 20 января. Ранее он заявлял о поддержке выступлений граждан Беларуси в защиту своих прав и свобод и критиковал Александра Лукашенко за подавление протестов.