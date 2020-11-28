Экономист Андрей Илларионов пять лет проработал в Кремле советником президента России Владимира Путина. Будучи также доверенным лицом в "Большой восьмерке", неоднократно выступал в СМИ с критикой ряда решений руководства страны. Усиление разногласий с Путиным и его командой привело к уходу Илларионова со всех должностей в Кремле в 2005 году. Ныне старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне – один из последовательных и жестких критиков президента России.

Почему Путин не стал таким же успешным реформатором, как авторитарные лидеры Ататюрк, Ли Куан Ю и Дэн Сяопин? Формула успеха Владимира Путина: политический и личный союз корпорации спецслужб, системных либералов и организованной преступности. Что скрепляет чиновников и силовиков из ближнего окружения Владимира Путина, сгруппировавшихся вокруг президента России в последние годы? Почему в России нет политика номер два? Сменится ли власть в стране в результате выборов?

Обсуждаем эти вопросы с экономистом и общественным деятелем Андреем Илларионовым, покинувшим Кремль 15 лет назад.

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