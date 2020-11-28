На территории, занятой Азербайджаном, подорвались 4 гражданских

Четверо азербайджанских граждан погибли 28 ноября, при наезде их автомобиля на противотанковую мину. Инцидент произошёл в районе, занятом азербайджанскими войсками в ходу недавнего вооружённго конфликта между Азербайджаном и Арменией.

Офис генерального прокурора Азербайджана сообщил, что подрыв автомашины произошёл в селе на территории Физулийского района. Начато расследование обстоятельств гибели мирных граждан.

Никто из официальных представителей Армении или Нагорного Карабаха не комментировал произошедшее.

Азербайджан занял Физули в ходе боёв за Нагорный Карабах, они начались 27 сентября и продолжались шесть недель.



Мирное соглашение между конфликтующими сторонами было подписано ранее в ноябре при посредничестве России. достигнуто при посредничествве Москвы. По условиях соглашения, Армения уступила Азербайджану контроль над частью территорий самокровозглашённого Нагорного Карабаха и семью прилегающими районами Азербайджана, которые удерживались Арменией с 1990-х годов.



Армянские сепаратисты продолжают контролировать большую часть территории Нагорного Карабаха. Две тысячи российских миротворцев дислоцированы вдоль линии соприкосновения между сторонами конфликта для защиты транспортного коридора, связывающего Карабах с Арменией.

