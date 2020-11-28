В Ватикане появился первый в истории кардинал-афроамериканец

Папа Франциск назначил 13 новых кардиналов. Девятерым из них меньше 80-ти лет. Они смогут участвовать в выборах нового главы Римско-католической церкви, после ухода Франциска.

Как отмечает "Голос Америки", среди новых кардиналов – первый в истории афроамериканец - Уилтон Грегори. Ему 72 года, он архиепископ Вашингтона. Среди новых кардиналов – первые в истории представители Брунея и Руанды.

В момент избрания папы Франциска в 2013 году на долю Европы приходилось 52 процента кардиналов, ныне 41 процент. Франциск стал первым понтификом латино американского происхождения.