Во Франции прошли акции против ограничения свободы информации

В субботу, 28 ноября, во многих городах Франции многолюдные манифестации против закона "о глобальной безопасности". Как сообщило Международное французское радио (RFI), в последние дни нарастало напряжение вокруг 24-ой статьи закона, которая запрещает фотографировать полицейских во время исполнения ими служебных обязанностей.

По данным МВД Франции, Париже в субботу было не менее 46 тысяч демонстрантов. В стычках с полицией ранения получили 37 полицейских, девять манифестантов были задержаны.

Корреспондент "Новой газеты" сообщил из Парижа, что разгневанные манифестанты били стёкла на остановках транспорта и поджигали автомобили, светофоры. Крупное пламя горело на бульваре у площади Бастилии, пожарные пытались прорваться к огню через плотное скопление людей. Загорелось и здание Банка Франции, омечается в публикации. Его потушили около 18:00 по местному времени. Протестная манифестация 28 ноября в Париже стала самой массовой за время правления президента Эммануэля Макрона, сообщает "Новая".

Попытки властей расширить полномочия полиции и ограничить права журналистов вызывают недовольство многих французов. Особенно гневная реакция появилась в соцсетях после опубликования кадров жесткого разгона мигрантов на площади Республики 23 ноября. Не меньшее возмущение вызвало избиение музыкального продюсера Мишеля Зеклера у его студии в Париже.



Статья 24 получила одобрение со стороны профсоюзов сотрудников полиции, но резко критикуется журналистами, которые считают "несоразмерным" давление на свободу слова и информации.

За разрешение публичной демонстрации фото- и видеосъёмок фактов полицейского насилия активно выступают жители парижских пригородов. Как отмечается в публикации RFI, они активно поддерживают общественную дискуссию о расизме в полиции.